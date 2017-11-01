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Александр Коновалов: «Россия может присоединиться к Баку - Тбилиси - Карс» эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Российский политолог, глава Института стратегических оценок Александр Коновалов считает, что Россия заинтересована в задействовании новых транспортных линий, в частности БТК. Об этом глава института заявил в интервью haqqin.az.

«РФ, безусловно, воспользуется этим маршрутом, если это не будет обусловлено какими-то политическими мотивами. Москва старается поддерживать баланс отношений в регионе Южного Кавказа и стремится войти в этом регионе в экономическое взаимодействие, обходя региональные политические конфликты. Если в Кремле убедятся, что здесь не надо брать на себя политические обязательства, то по БТК могут пойти грузы, имеющие отношение к России», - предполагает А.Коновалов.     

Отметим, что 30 октября в Баку состоялась официальная церемония открытия железнодорожного сообщения Баку - Тбилиси - Карс.

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