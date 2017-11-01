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За торговлю с Россией американцы накажут любого иностранца наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Речь о бизнес-токсичности Российской федерации: американское управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов обнародовало разъяснения о порядке применения санкций к иностранным компаниям и физическим лицам, если те будут заключать сделки с российскими партнерами, находящимися под санкциями. Такие санкции называются вторичными.

До того, как этим летом Конгресс принял закон о санкциях в отношении России, ограничения накладывались на американские компании и на американских граждан. Отныне наказана может быть любая компания в мире или любой иностранец, вступивший в деловые контакты с российскими подсанкционными компаниями и лицами.

Если окажется, что какие-то банки или другие финансовые организации поучаствовали в операциях с российскими контрагентами из санкционного списка, их могут буквально отрезать от долларовой системы США.

Решение принимает госсекретарь США, если сочтет такую деятельность, наносящей ущерб национальным интересам Америки, и отныне это его прямой долг, обязанность, наложенные законом. Мера опасности операций оценивается по совокупности факторов: интенсивности контактов, сумме сделок и их важности для компаний и лиц, находящихся под санкциями. Особое внимание уделяется потенциальным обманным схемам обхода санкций. Наказаны могут быть также иностранные компании и организации, работающие в пользу близких родственников лиц, находящихся под санкциями.

В списке наказанных США лиц и компаний сейчас 99 субъектов, но под санкциями за вторжение в Украину и попытки вмешаться в американские выборы находятся целые сектора российской экономики, прежде всего энергетические, поэтому легко напороться на токсичную компанию или организацию и получить суровые штрафные санкции от американцев.

Все это крайне затруднит ведение бизнеса россиянами и с россиянами. Реальные эффекты такой изоляции дадут о себе знать не сразу, но они скажутся обязательно и будут достаточно болезненны, как показал опыт применения вторичных санкций в случае с Ираном и Северной Кореей.

Кроме того, напомню, закон о санкциях в отношении России обязывает американские разведывательные и финансовые органы подготовить и предоставить конгрессу доклад об иностранных активах и прочих зарубежных интересах высшего руководства России и ближнего круга президента Владимира Путина. Первый такой доклад появится в феврале, буквально накануне российских президентских выборов. Собранная и презентованная информация будет материалом для принятия новых решений в отношении указанных там лиц, кроме того она окажет несомненное психологическое давление на российскую власть и всех, кто имеет или намеревался с ней иметь деловые отношения.

Расследование российского следа в американской президентской кампании уже привело к первым арестам, и собранная информация подтверждает активные попытки русских повлиять на ход выборов. Очевидно, и по окончательным результатам этого расследования также будут приняты дополнительные меры в отношении России. И если в начале 2017 года у российского руководства еще были какие-то иллюзии, что удастся с Трампом обо всем договориться и уладить взаимные проблемы, то теперь Кремль подобные надежды уже оставил. Целью же США является, чтобы надежды, связанные с Россией, оставили и ее потенциальные международные партнеры. Пока все идет по этому плану…

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