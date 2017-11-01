Украина вновь отказала Саакашвили в статусе беженца

Государственная миграционная служба Украины отказала Михаилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».
Отказ связан «с отсутствием обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства (подданства), принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений и недоказанности угрозы жизни, безопасности или свободе», сказано в документе, который получил Саакашвили.