Министр обороны Британии подал в отставку

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал заявление об уходе с поста, сообщает Reuters со ссылкой на представителя минобороны.

Об отставке Фэллона первой сообщила редактор отдела политики «Би-би-си» Лора Кюнссберг в своем твиттере.

«Майкл Фэллон подал в отставку с поста министра обороны, признав, что его поведение в прошлом, возможно, не оправдало надежд», — написала она.

Журналистка Джулия Хартли-Брюер заявила, что 15 лет назад некий мужчина на ужине во время конференции Консервативной партии неоднократно пытался потрогать ее за колено, в результате чего ей пришлось пригрозить ударить его по лицу. Газета The Sun выяснила, что этим мужчиной был Фэллон.