Узбекам могут запретить въезд в США

Вашингтон может добавить Узбекистан в список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

«Это предстоит рассмотреть. Мы, определенно, этого не исключаем, хоть и не призываем к этому в данный момент», — сказала она.

«У нас существует множество критериев, согласно которым мы определяем, какие страны должны быть в списке», — пояснила Сандерс. Она добавила, что сейчас Узбекистан не является страной, которая должна быть в перечне, но администрация Дональда Трампа ничего не исключает в дальнейшем.