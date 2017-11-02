Пучдемон отказался приезжать в Испанию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался приезжать на допрос в Национальную судебную палату Испании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката Пола Бекаерта.

Бекаерт уточнил, что Пучдемон готов ответить на вопросы из Бельгии.

Ранее судебная палата вызвала Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства для дачи показаний. Они должны явиться в суд 2 и 3 ноября. Как отмечалось, в случае неявки их объявят в розыск, и по запросу они могут быть арестованы бельгийскими правоохранительными органами.