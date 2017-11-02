Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у универмага Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, в результате которой погибли три человека.



"Подозреваемый в убийствах у Walmart Скотт Острем был задержан", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По информации полиции, задержанному 47 лет.



* * * 10:33

Число погибших в результате стрельбы около универмага сети Walmart в американском городе Торнтон, штат Колорадо, увеличилось до трех человек, передает РИА Новости заявление местной полиции.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали двое человек.

"На настоящий момент никто не задержан. К сожалению, женщина, транспортированная в больницу с ранениями, скончалась. Подтверждаем факт о троих погибших", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Стрельба имела место около универмага Walmart во вторник вечером по местному времени. По данным местного телеканала KMGH-TV, данных о связи произошедшего с международным терроризмом пока не имеется.