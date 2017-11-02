По сообщению Sputnik Азербайджан, 29 октября 2017 года во время проведения ремонтных работ в здании Исполнительной власти Бинагадинского района пострадал рабочий Ремонтно-строительного управления, житель Баку Натиг Сафаров, 1984 года рождения.

Сафаров упал с высоты пятого этажа, чудом остался жив, однако его состояние врачи оценивают как тяжелое. В настоящее время парень находится в клиническом медицинском центре №1.

По информации правоохранительных органов, во время работы на высоте рабочий не использовал страховочный трос.

Чтобы выяснить обстоятельства случившегося, корр. haqqin.azрешил обратиться в ИВ Бинагади, однако на коммутаторе районного органа власти заявили, что «все сотрудники в данный момент находятся на территории» и предложили позвонить после двух, «когда закончится обеденный перерыв». «Позвоните лучше после двух. Наши сотрудники как раз вернуться с обеденного перерыва», - посоветовала она нам. Но и после двух ни с кем из чиновников ИВ поговорить не удалось.

Поскольку согласно законодательству Азербайджана, общественный контроль за соблюдением норм техники безопасности на объектах строительства и промышленности осуществляет Конфедерация профсоюзов страны, а государственный - Министерство по чрезвычайным ситуациям, зашли с другой стороны и связались с Республиканским комитетом профсоюзов.

Haqqin.azинтересовал лишь один вопрос: контролировали ли какая либо профорганизация осуществлялся ли контроль со стороны профорганизаций соблюдение правил техники безопасности во время ремонта в здании ИВ Бинагади.

Инспектор Республиканского комитета Махир Ибрагимов тут же постарался снять со своей организации всякую ответственность за случившееся с Н.Сафаровым.

«Профсоюзная организация Ремонтно-строительного управления не входит в состав нашего комитета, и поэтому мы не отвечаем за несоблюдение требований техники безопасности во время проведения ремонта здания ИВ», - четко отрапортовал профинспектор.

Несколько по-иному, однако не менее решительно открестилось от трагического инцидента и Министерство по чрезвычайным ситуациям, осуществляющее госконтроль за соблюдением техники безопасности.

Как заявил haqqin.az инспектор МЧС по Бинагадинскому району Рафаэль Иманов, по существующим правилам во время проведения ремонтных работ государственные структуры должны оповестить об этом Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Министерству также должен быть представлен проект проводимых ремонтных работ. И уже после ознакомления с документацией сотрудники МЧС проверяют, насколько безопасна работа на том или ином объекте. Однако ИВ Бинагадинского района не информировала нас намерении провести ремонтные работы в своем здании, поэтому МЧС не может нести ответственность за несоблюдение техники безопасности на этом объекте», - сказал инспектор МЧС.

«Если исполнительная власть Бинагадинского района сама не выполняет требования техники безопасности, то как она может требовать этого от других?», - резюмировал ситуацию правозащитник Мурад Сададдинов. Тем не менее, считает правозащитник, виновные в несчастном случае с рабочим должны быть наказаны.