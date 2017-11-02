Во время боевых действий в Шемдинли турецкой провинции Хаккари погибли восемь военнослужащих, сообщает Hurriyet.
В регионе проводится крупномасштабная антитеррористическая операция с привлечением военных вертолетов.
* * *
В районе Шемдинли турецкой провинции Хаккари произошло боестолкновение между правительственными силами безопасности и террористами ПКК, сообщает Haber7.
Согласно информации, в результате боестолкновения погибли двое военнослужащих и столько же сельских охранников.
Силами правопорядка уничтожено четверо террористов. Выжившие боевики смогли скрыться на территории Ирака.
В регионе продолжаются антитеррористические операции.