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Бой на востоке Турции: восемь погибших обновлено

 

Во время боевых действий в Шемдинли турецкой провинции Хаккари погибли восемь военнослужащих, сообщает Hurriyet.

В регионе проводится крупномасштабная антитеррористическая операция с привлечением военных вертолетов.

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В районе Шемдинли турецкой провинции Хаккари произошло боестолкновение между правительственными силами безопасности и террористами ПКК, сообщает Haber7.

Согласно информации, в результате боестолкновения погибли двое военнослужащих и столько же сельских охранников.

Силами правопорядка уничтожено четверо террористов. Выжившие боевики смогли скрыться на территории Ирака.

В регионе продолжаются антитеррористические операции.

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