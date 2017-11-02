Бывший банкир создал финансовую пирамиду в российской тюрьме

Отбывающий срок за мошенничество и ожидающий вынесения ему приговора по второму делу бывший российский банкир Максим Серкин организовал в колонии финансовую пирамиду, изъяв у ее вкладчиков более шести миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Осужденный руководил деятельностью кредитно-потребительских кооперативов, действовавших в 17 регионах, через свою сестру - Екатерину Дружинину, отдавая распоряжения через мессенджеры. Женщина в настоящее время арестована. Всего по этому делу задержаны уже восемь фигурантов. Расследование ведется по статье УК РФ об организации преступного сообщества по привлечению денежных средств.

Финансовая пирамида в составе 22 кооперативов работала под лозунгом «Сохраним и приумножим» и с 2013 года привлекала деньги вкладчиков под строительство квартир и бизнес-центров, обещая им высокие дивиденды. Выплаты осуществлялись за счет средств новых клиентов. Летом пирамида обвалилась, и ее вкладчики стали обращаться в правоохранительные органы с соответствующими запросами и жалобами.

По данным «Коммерсанта», ранее Серкин состоял председателем совета директоров Востоккредитбанка, который в 2011 году обанкротился.

С 2015 года Серкин отбывает трехлетний срок за мошенничество с незаконным возмещением НДС в 2009 – 2010 годах.