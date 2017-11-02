Жители деревни на востоке индийского штата Бихар приняли мусорную урну в виде кенгуру за фигуру божества. Видео опубликовано на YouTube, передает РИА Новости.

Как сообщают индийские СМИ, урна была установлена на территории местного храмового комплекса. Местные женщины взяли себе в обычай, выходя из святилища после молитвы, поливать "кенгуру" святой водой и бросать монетки ему в "сумку".

Отмечается, что местные жители, по-видимому, ошибочно принимали фигуру кенгуру за объемное изображение одного из священных культовы животных. Так, пользователи сети предположили, что женщины изъявляли почтение именно мыши — символу-атрибуту бога мудрости Ганеши.