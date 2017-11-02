Задержки поездов в бакинском метро

«Сегодня в 8:04 на станции «Ази Асланов» у поезда, курсирующего по маршруту №11, возникли технические проблемы», - сказал журналистам глава отдела по связям с общественностью ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, по этой причине поезд был снят с линии, вследствие чего возник интервал в движении поездов на станции «Ази Асланов». Поезда были возвращены со станций «Ахмедлы» и «Нефтчиляр».

«Примерно полчаса на станцию «Ази Асланов» составы не приезжали. Начиная с 8:30 часов на станции было возобновлено движение поездов», - сказал Н.Пашаев.