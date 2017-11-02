При поддержке Kapital Bank была организована фотовыставка в метро

В канун 50-летия Бакинского метрополитена Kapital Bank стал официальным партнером социального проекта, организованного названным предприятием. Официальная церемония открытия фотовыставки «Старый Баку» состоялась 1 ноября 2017 года на станции "Нариман Нариманов" городской подземки.

На выставке представлены 90 фотографий с видами Старого Баку, специально отобранные для нее известным историком-исследователем Фуадом Ахундовым и снабженные краткой пояснительной информацией на азербайджанском, русском и английском языках.

Рядом с каждой фотографией обозначен QR-код (скоростной ответ). Войдя на сайт метрополитена, с помощью указанного QR-кода можно сразу же получить информацию о любой фотографии. На оригинальных фото запечатлены архитектурные объекты, нефтяные шахты и бытовые сцены, рассказывающие о бакинских реалиях прошлого. Отметим, что данная экспозиция действовать будет в течение 6 месяцев.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.