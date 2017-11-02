На днях haqqin.az рассказал о злоключениях учительницы специальной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями Гюльнар Алескеровой, которую директор этого учебного заведения Аллахверди Велиев, по ее словам, уволил за отказ принять его непристойные предложения.

Г.Алескерова утверждала также, что продукты питания, предназначенные для воспитанников интерната, не попадали на стол детей, а продавались в принадлежащим директору школы магазине. Кроме этого А.Велиев позволял себе оскорблять и унижать учителей, а больных детей заставлял заниматься уборкой учебных помещений.

Категорически не согласный с такими обвинениями директор специнтерната Аллахверди Велиев пришел в редакцию haqqin.az и постарался объяснить ситуацию. Чтобы лишний раз не тревожить своих близких, и без того находящихся в стрессовом состоянии, он попросил не снимать его на камеру.

По словам А.Велиева, Гюльнар Алескерова была назначена на должность педагога-воспитателя в руководимой им школе-интернате в апреле 2012 года. Уже в первые месяцы работы, как утверждает директор, она неоднократно нарушала трудовую дисциплину, в частности опаздывала на уроки, и ссорилась с коллегами. Тем не менее уже в октябре того же года учительница потребовала назначить ее на должность старшего педагога-воспитателя.

«Штатная должность старшего педагога-воспитателя в нашем интернате упразднена, и его обязанности выполняются на общественных началах. Однако в апреле прошлого года я проанализировал работу старшего педагога и оценил ее как неудовлетворительную. Тогда я принял решение назначить на эту должность одного из самых опытных наших преподавателей - Маису Алиеву. Подписав соответствующий приказ, собирался представить М.Алиеву коллективу, но в этот день меня вызвали в Минобразования. Собрание коллектива я поручил провести своему заместителю, который должен был довести до подчиненных мой приказ. Но Гюльнар Алескерова прямо на собрании поругалась с новым старшим педагогом-воспитателем и порвала мой документ о новом назначении. Г.Алескерова считала, что старшим педагогом может быть только она», - рассказал А.Велиев.

После скандального собрания и Г.Алескерова, и М.Алиева написали на имя директора заявления, в которых каждая настаивала на наказании соперницы. Дело зашло так далеко, что А.Велиев решил обратиться в полицию. По результатам полицейской проверки против М.Алиевой было возбуждено уголовное дело, однако Г.Алескерова забрала свое заявление.

А.Велиев утверждает, что в интернате до появления там Гюльнар Алескеровой все было тихо и спокойно.

«С приходом Алескеровой в нашем интернате, где учатся 130 больных детей трудятся 56 педагогов и 30 технических работников, сложилась нервозная обстановка. Гюльнар стала все записывать на свой телефон и шантажировать людей. Этим она запугивала тех, кто выступал против нее. Я неоднократно призывал ее прекратить подглядывать и подслушивать, но она не успокаивалась», - уверяет директор интерната.

Но это не все, отметил А.Велиев, что она себе позволяла. Опоздания на работу продолжались, а дети в ее классе частенько оставались без присмотра, потому что Алескерова могла во время урока уйти поболтать с коллегой.

«Я предупредил и ее, что объявлю выговор. Хотел поговорить и с учительницей, с которой она беседовала во время урока. И именно в этот момент в мой кабинет с криком ворвалась Гюльнар и заявила, что если я хочу что-то сказать, то должен об этом сказать ей. Тогда я объявил ей второй выговор», - описывал случившееся А.Велиев.

В общем, как утверждает директор, он был вынужден обратиться с жалобой на учительницу в Минобразования. Та, в свою очередь, тоже подала жалобу на руководителя интерната. В результате их вызвали для беседы в министерство. И именно там Гюльнар Алескерова обвинила директора интерната в сексуальных домогательствах.

«У меня был шок от ее заявления. На днях мне исполнится 60 лет. Гюльнар – ровесница моей дочери. Я уже 19 лет работаю директором этого интерната и смог завоевать уважение всего коллектива. Обвинение меня в сексуальных домогательствах – наглая ложь и клевета», - заявил А.Велиев.

Отметим, что Гюльнар Алескерова потребовала продемонстрировать записи с камер наблюдения, чтобы доказать, что она никогда не опаздывала на работу. Аллахверди Велиев говорит, что память этих камер рассчитана на 20 дней, и по этой причине он не может представить записи с камер.

«Мы с моими заместителями составили акт на основании записей с камер наблюдения. Но сами записи мы не сохранили», - сказал А.Велиев, добавив, что в его кабинете камеры нет.

Мы представили директору интерната аудиозапись того, как он оскорбляет преподавателей. Директор не отрицал, что голос на записях действительно принадлежит ему.

«Это моя первая ошибка за 19 лет, и я признаю ее. В этот день я сильно понервничал. В мой кабинет зашла одна учительница и начала спорить со мной. Я и не выдержал, обругал ее, чего я ни до этого, ни после себе никогда не позволял», - сказал А.Велиев.

Не отрицал директор интерната и того, что ученики убирали классные комнаты. Но вот никакого дисциплинарного взыскания у него никогда не было.

Что касается продуктов для детей, которые якобы продаются в его магазине, А.Велиев предложил: «Пусть Гюльнар ханум покажет этот магазин и я его закрою».

Отметим, что 20 ноября в Бакинском апелляционном суде будет рассмотрена жалоба Гюльнар Алескеровой по поводу ее незаконного увольнения.