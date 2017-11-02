Ночью 30 октября в поселке Баладжары на частный дом Гюльназ Абдуллаевой был совершен налет, сообщает телеканал ARB TV.

Согласно информации, двое неизвестных, проникнув в дом через окно, связали женщину скотчем. Затем, избив ее, преступники отобрали у хозяйки дома 3 тысячи 880 манатов, после чего скрылись.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района, были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления Эльвир Мамедов и Гейдар Велиев, ранее производившие ремонт квартиры пострадавшей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по нескольким пунктам статьи о разбое УК АР. Расследование продолжается.