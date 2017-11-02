Сегодня, в утренние часы, в Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое человек, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель Джебраильского района Атакиши Атакишиев, столкнулся с Mitsubishi-Pikap, принадлежащим компании Evrascon.
В результате водитель Mitsubishi-Pikap потерял управление, и его автомобиль врезался в дом известного музыканта Гасанаги Садыгова.
Водитель ВАЗ-2106, 41-летний Атакиши Атакишиев, и его пассажир, житель Кюрдамира 31-летний Хаял Абдуллаев, с различными травмами госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.
В ходе предварительного расследования было выяснено, что ДТП произошло по вине водителя ВАЗ-2106.