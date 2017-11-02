Против директора-развратителя возбудили уголовное дело

В отношении директора школы села Арзу Хачмазского района Гюльфеза Алхасова возбуждено уголовное дело по обвинению в непристойном поведении в отношении его 12-летней ученицы, сообщает АПА.
Согласно информации, следственным отделом Хачмазской полиции начато уголовное дело по статье 153.3 (развратные действия) УК АР.
Отметим, что в связи с расследованием 62-летний Г.Алхасов временно отстранен от исполнения должности директора школы.
Напомним: ученица 6-го класса средней школы села Арзу рассказала родителям о том, что директор школы совершал с ней действия сексуального характера. Услышав об этом, разгневанные жители села собрались у здания школы и потребовали наказать директора и изгнать его из села.
Инцидент расследуют представители Минобразования и МВД республики.