Кадыров: «Довольно глазеть на труп Ленина!»

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в пользу захоронения тела Ленина. Дискуссионный вопрос поднят был ранее телеведущей Ксенией Собчак, а накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что данный вопрос требует своего решения, но, однако, только в далекой перспективе и, предпочтительно, путем референдума.

Кадыров уверен, что принять решение по вопросу о захоронении Ленина должен лично президент России Владимир Путин.

«Но я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно.

Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком.

Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга», — отметил Кадыров в своем Telegram-канале.