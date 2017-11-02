Эрдоган сказал, что судьба Карабаха зависит от Путина

В вопросе Нагорного Карабаха мы будем и впредь рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе. Как передает HaberTurk, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции заверил, что приложит все усилия для надлежащего разрешения конфликта.

"Мы встретимся с уважаемым Путиным и обсудим этот вопрос. Потому что, если он займется решением этого вопроса, будет намного легче добиться результата".

Туркецкий лидер выразил удовлетворение подписанными с Азербайджаном соглашениями. Также Эрдоган отметил, что в 2018 году сторонами будет совместно отмечатся 100-летняя годовщина создания Кавказской Исламской армии.