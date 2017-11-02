Россия затягивает с поставками вооружения Армении

Недавно правительство Армении одобрило подписание кредитного соглашения на сумму 100 млн долларов с целью поставок оружия из России. Соглашение, возможно, будет подписано в ближайшие месяцы или даже недели, пишет армянское издание Lragir.

Однако, как известно, 26 июня 2015 года в Ереване было подписано аналогичное армяно-российское соглашение о кредите в размере 200 млн. долларов США. Оно вступило в силу только в феврале 2016 года, и оружие, приобретенное в рамках этого соглашения, должно было быть поставлено в течение 2016 и 2017 годов.

Армянская НПО «Союз информированных граждан» периодически путем запросов получает информацию от Министерства финансов Армении о размере кредитных обязательств Армении в рамках указанного соглашения. Этот размер равен общей стоимости поставляемого или прошедшего определенный производственный цикл оружия в Армению.

Таким образом, в ответ на запрос НПО выяснилось, что по состоянию на 25 октября 2017 года кредитные обязательства армянской стороны по этому соглашению составляют 66,6 млн. долларов. Иными словами, спустя более двух лет после подписания договора армянская сторона получила только 1/3 из оружия на 200 миллионов долларов.

Как видно из графика поставок вооружения, большая часть оружия на 66,6 млн долларов была поставлена или произведена в декабре 2016 года и сентябре 2017 года. В Армении удивлены таким замедлением поставок оружия, если учитывать, с какой скоростью Россия поставляет оружие в Азербайджан, Ирак, Сирию и другие страны, имеющие военный конфликт. По крайней мере, согласно соглашению, осталось только два месяца (до 31 декабря 2017 года) для поставок оставшейся части оружия (на около 133,4 млн. долларов).

Напомним, что накануне президент Армении Серж Саргсян анонсировал скорое получение Арменией нового российского вооружения

Отметим, что большая часть оружия, поставляемого по соглашению на сумму 200 миллионов долларов, была довольна старой (технологии 80-ых, 70-ых и даже 60-ых), однако по нему предусматривалась также поставка относительно современных видов оружия (от 10 до 20 лет), например, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ракетные системы залпового огня «Смерч». Пока неизвестно, какие системы вооружения готовится получить Армения от России в рамках нового соглашения на сумму в 100 миллионов долларов.