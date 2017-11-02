Биткоин установил новый рекорд – 7000 долларов

Курс биткоина, самой известной криптовалюты, в ходе сегодняшних торгов превысил $7000, установив новый исторический рекорд.

По данным Coinmarketcap, по состоянию на 10:10 биткоин стоил $7008, подорожав за 24 часа на 9,5%. Его общая капитализация превысила $116 млрд, сообщает РБК.

Эксперты связывают это движение с новостями о планах запуска фьючерсов на биткоин. Во вторник вечером чикагская биржа CME Group, крупнейшая в мире площадка по торговле деривативами, заявила о планах запустить фьючерсы на биткоин к концу года.

Создание фьючерсов на биткоин — это ключевой шаг в открытии возможностей по торговле криптовалютой для институциональных инвесторов, у которых в настоящее время мало таких возможностей, отмечает аналитик венчурного фонда Blockchain Capital Спенсер Богарт.

«Скорее всего, резкий рост биткоина — реакция на данное сообщение. Планируемый запуск фьючерсов привлечет дополнительный капитал в этот инструмент. Это дополнительный толчок, сигнал институциональным инвесторам, что биткоин является нормальным здоровым инвестиционным активом», — указал редактор портала Happy Coin Club Валерий Смаль. В то же время, он отмечает, что для