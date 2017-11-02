В Дубае двое иностранцев выиграли в лотерею по миллиону долларов

50-летний индийский гражданин стал одним из долларовых миллионеров, выиграв в лотерее, разыгрываемой Dubai Duty Free, сообщает издание GulfNews.

Победитель живет в ОАЭ уже 27 лет и работает операционным менеджером одной из компаний в Абу-Даби. Выигрыш ему достался благодаря привычке регулярно при перелетах покупать хотя бы по оному лотерейному билету стоимостью в 1000 дирхамов ($272) . По его собственным подсчетам, прежде чем выиграть миллион, за 10 лет он истратил примерно от 20 до 40 тысяч дирхамов ($5,4 тыс - $10,9 тыс).

Другим победителем лотереи стал 47-летний гражданин Японии Ясунобу Ямада,приобретший счастливый билет во время своего перелета в Германию. Это была его вторая поездка в Дубай, и он не мог себе даже представить, что благодаря ней сделается миллионером.

Другие победители розыгрыша получили соответственно роскошный автомобиль, мотоцикл Aston Martin Rapide и BMW R Nine T Racer.