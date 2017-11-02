Генпрокуратура о резонансном ДТП в Баку

Сотрудники полиции и прокуратуры Хазарского района в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали водителя, насмерть сбившего пешехода, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, 1 ноября на территории Хазарского района Эльшан Джабраилов на своем автомобиле ВАЗ - 2101 (10-FT-197) сбил пешехода Джейхуна Гарибова, который от полученных травм скончался на месте.

Э. Джабраилов с места ДТП скрылся.

В следственном отделе Управления полиции района в связи с данным фактом было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В результате предпринятых неотложных действий 2 ноября Э.Джабраилов был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжается расследование по настоящему делу.