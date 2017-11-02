Хаменеи: «Америка - главный враг Ирана»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая перед иранскими студентами, назвал США врагом номер один Исламской Республики, сообщает Haber Turk.

«Глупые заявления президента Дональда Трампа, направленные против иранского народа, свидетельствуют о его враждебности. Америка – враг номер один для Ирана. Мы не потерпим, чтобы с нами говорили на языке угроз», - заявил аятолла.

Отметим, что о противостоянии США - Иран речь шла также на встрече Хаменеи с президентом России Владимиром Путиным. «Мы способны отразить американские санкции и изолировать Америку, отказавшись от доллара и заменив его национальными валютами», - сказал иранский лидер.