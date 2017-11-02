Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение двух ближайших недель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним проблему Нагорного Карабаха, сообщает газета Sabah.



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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства Владимир Путин в скором времени встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Интерфакс.

«Да. Такая встреча готовится», — сказал Песков.

Предыдущая встреча между Путиным и Эрдоганом состоялась в Анкаре 28 сентября. После того российский и турецкий лидеры неоднократно переговаривались по телефону. В одном из этих разговоров Путин, в частности, поздравил коллегу с отмечаемым в Турции 29 октября Днем Республики.