Тегеранская встреча руководителей России, Ирана и Азербайджана имеет все шансы остаться в исторической памяти народов региона, подобно другой, величественной тройке времен Второй мировой войны, состоявшейся почти 75 лет назад.

Сказанное вовсе не означает, что договоренности Путина, Рухани и Алиева приведут к такому же разделу мира, что и согласования Рузвельта, Черчилля и Сталина. Но есть контекст глобалистского смысла, который требует куда большего внимания, чем все восторги, связанные с надеждами на политико-экономические выгоды, которые сулят совместные усилия по борьбе с терроризмом, строительство электростанции, железной дороги и даже перспективы связанные с эксплуатацией нефтяных месторождений на Каспии.

Политика изоляции бесперспективна

Это стало известно еще во времена, когда владычица морей – Великобритания таким образом пыталась остановить победное шествие Наполеона. Ныне ЕС приходит к убеждению, что Европа должна идти своим путем в выстраивании своих отношений с Ираном. И не только с ним одним.

Отсюда проистекает возможность того, что ЕС может сыграть конструктивную роль в складывающихся непростых взаимоотношениях с новым форматом Москва - Иран - Азербайджан, особенно в плане содействия повышению ее роли и места в международном сообществе. В этой связи обращает на себя внимание устойчивое стремление Азербайджана обозначить свои отношения с Россией как стратегические. Этот фактор приобретает особое значение в связи с тем, что западные эксперты обращают внимание на возрастающее значение Азербайджана и его лидера И.Алиева в придании взаимоотношениям стран новой геополитической триады стабильности и взаимовыгодности. Под этим углом зрения вполне оптимистично смотрятся итоги российско-иранского сотрудничества. Эти две стороны формирующегося треугольника подготовили контракты на сумму примерно 40 миллиардов долларов.

Они охватывают широкий спектр, включая промышленность, авиакосмическую отрасль, тяжелое и легкое автомобилестроение, нефтегазовую отрасль, нефтехимию, сельское хозяйство и пр.

Россия уже приступила к строительству блоков атомной электростанции в Бушере. Закончить их возведение планируется в 2026 году. Москва и Тегеран подписали и ряд других соглашений экономического порядка. Речь идет о миллиардных инвестициях. Готов ли Вашингтон проглотить эту горькую пилюлю? А что другое ему остается еще делать, не идти же с войной против ЕС. Теперь и с Ираном тональность разговора придется умерить.

Не менее многообещающим выглядит и сближение позиций сторон по сирийской проблеме. Особенно в связи с их убежденностью в том, что в отдельности ни одна страна в мире не может решить сирийскую проблему. Все это позволило российскому президенту позитивно оценивать складывающуюся ситуацию «на самой территории в борьбе с терроризмом и переговорный процесс, который проходит в Астане».

Армения опять перед трудным выбором

Начавшийся геополитический процесс сближения и сотрудничества в условиях ослабления американского присутствия в регионе ставит в двусмысленное положение другого регионального игрока – Армению с ее балансированием между Западом и Востоком, несмотря на то, что из этих условий в Ереване умеют извлекать максимум пользы. Но в какой мере соответствуют старые приемы и правила игры, практикуемые правящими кругами Армении в меняющихся геополитических реалиях? Можно с известной долей осторожности прогнозировать лучшее понимание необходимости урегулирования давней нагорно-карабахской проблемы.

Однако это не тот случай, когда надо торопить события, – само их развитие в наметившемся благоприятном направлении может актуализировать поиск взаимоприемлемых решений совместными усилиями участников регионального сотрудничества. Во всяком случае складывающийся формат Москва - Баку - Тегеран на данном этапе выглядит в этом плане как никогда перспективным c учетом нового грядущего глобального переустройства. О нем, кстати, много говорят и прогнозируют.

Между тем новый формат, практикуемый Москвой, Тегераном, Турцией и Азербайджаном, позволяет увидеть в нем один из фрагментов этих самых глобальных перемен.