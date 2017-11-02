Официальный Баку об условиях присоединения Армении к БТК

Подключение Армении к железнодорожной магистрали Баку - Тбилиси - Карс (БТК) возможно только после урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сегодня сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Наше условие остается неизменным. В первую очередь, Армения должна вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджанские земли должны быть освобождены. После этого можно говорить о сотрудничестве и о добрососедских отношениях с Арменией", - сказал Мамедъяров.

Министр отметил, что, согласно договору между странами - участницами проекта, будет создана совместная компания по операциям по БТК. "Эта компания будет контролировать грузоперевозки по БТК", - добавил он.

Напомним, что 30 октября сего года в Бакинском международном морском торговом порту прошла торжественная церемония по случаю открытия железной дороги "Баку - Тбилиси - Карс".

Отметим, что железная дорога "Баку - Тбилиси - Карс" была построена в соответствии с азербайджано-грузино-турецким межгосударственым соглашением. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 млн тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне пяти миллионов тонн. Кроме того, предполагается осуществление по этому маршруту до одного миллиона пассажироперевозок в год.