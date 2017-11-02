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В Венесуэле ввели новую банкноту с пятью нулями

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в обращение самой крупной в истории страны купюры — в 100 тысяч боливаров по причине высокой инфляции в государстве. Об этом сообщает газета El Nacional.

Эта мера поможет стабилизировать денежную систему страны, считают власти. На черном рынке за 100 тысяч боливаров уже дают около 2,5 доллара. Между тем по официальному фиксированному курсу один доллар приравнен к 10 боливарам, однако курс этот фактически не действует.

Немногим более года назад самой крупной купюрой в стране была номиналом в 100 боливаров, а в начале 2017 года здесь были запущены в обращение купюры в 500, 5 тысяч и 20 тысяч боливаров.

В сентябре президент Мадуро заявил о намерении создать мировую валюту, которая могла бы послужить альтернативой доллару.

Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. По прогнозам МВФ, инфляция в стране в нынешнем году составит 1640 процентов.

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