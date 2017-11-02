Верховный суд Испании пригрозил Пучдемону арестом

Если отстраненный Мадридом от поста главы каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон не явится в суд, будет выпущен ордер на его арест, заявил председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес, сообщает Дойче велле.

"Если тот, кого вызвали в суд, туда не является, то в Испании и в любой другой стране ЕС обычно выдается ордер на его арест", - подчеркнул он.

В свою очередь адвокат находящегося в Бельгии Пучдемона Паул Бекарт сообщил, что его клиент не явился в суд вследствие неблагоприятной для него полиической атмосферы в стране. "Лучше по-прежнему соблюдать дистанцию", - заметил он.

Если в отношении Пучдемона будет выпущен ордер на арест, политик лишится права выставить свою кандидатуру на досрочных выборах в Каталонии, намеченных на 21 декабря.