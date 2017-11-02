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Счетная палата выявила серьезные нарушения в ANAMA

 

Национальное агентство по разминированию территории Азербайджанской Республики (ANAMA) в рамках государственной программы «О социально-экономическом развитии регионов в 2014 – 2018 годах» очистило от мин и неразорвавшихся снарядов в 2015 году – 36 тыс. 335 кв.м, а в 2016 году – 79 тыс. 101 кв.м опасных площадей на территории республики. Однако в ходе этих работ были допущены серьезные ошибки, говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана по результатам аудиторской проверки деятельности ANAMA за 2015 - 2016 годы, передает АПА.

Несмотря на то, что средства для реализации основных целей и задач ANAMA были выделены ООН, Государственным департаментом США и другими донорами проведения работ по разминированию, объем средств, выделяемых из государственного бюджета в соответствии с межгосударственной долей финансирования проекта, увеличился.

В ходе обсуждения названного отчета было установлено, что ANAMA в своей деятельности допустила ряд нарушений.

Так, несмотря на требования устава организации, структура и количество штанных единиц и размеры штатных заработных плат сотрудников утверждались не Государственной комиссией по восстановлению территорий, а руководством ANAMA. Так, восьми сотрудникам организации, бывшим в отпусках и получившим соответствующее пособие, затем вновь была начислена зарплата. Сотрудникам организации, не принимавшим участия в оперативных работах, была выплачена компенсация за еду, а также было допущено много прочих нарушений, в частности, по выплатам командировочных. Также неправильно составлялись нормы по расходу топлива на различные транспортные средства, вследствие чего был превышен уровень расходов денежных средств и допущено избыточное списание топлива.

Кроме того, были допущены нарушения закона «О государственных тендерах». В некоторых случаях закупка товаров (работ и услуг) осуществлялась без проведения таковых тендеров - путем разделения на отдельные контракты, а основания для формирования вероятных цен на товары, предназначенных к закупке, реально не оговаривались.

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