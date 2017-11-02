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США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

 

На модернизацию и поддержание боеспособности своего ядерного оружия США намерены потратить до 2046 года около 1,2 триллиона долларов, что на 20 процентов превышает  сумму, запланированную для этих целей ранее, сообщает Defense News.

В докладе, опубликованном Бюджетным управлением Конгресса США, говорится, что данная сумма включает в себя 800 миллиардов долларов на эксплуатацию и поддержание существующих сил и 400 миллиардов долларов на их модернизацию.

Так, модернизации и соответствующему поддержанию подлежат атомные подлодки серии Ohio, бомбардировщики Northrop Grumman B-21 Raider, межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III, крылатые ракеты с ядерной боеголовкой и т.д.

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