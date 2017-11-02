Французская делегация на встрече с Мехрибан Алиевой

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась сегодня с делегацией группы дружбы Франция - Азербайджан Национального собрания Франции, сообщает АзерТАдж.
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась сегодня с делегацией группы дружбы Франция - Азербайджан Национального собрания Франции, сообщает АзерТАдж.
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