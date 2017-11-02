Эрдоган хочет купить первый турецкий автомобиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отечественные автомобили поступят в продажу в стране в 2021 году и что он намерен купить себе первый же их экземпляр, передает РИА Новости.

"В 2019 году мы завершим разработку прототипа отечественного автомобиля, в 2021 году такие машины поступят в продажу. Я куплю себе первый такой автомобиль. Проектом будут заниматься пять компаний: Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell и Zorlu", — заявил Эрдоган, выступая перед представителями турецкого автопрома в Анкаре.