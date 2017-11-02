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США предъявят обвинения российским чиновникам

 

Министерство юстиции США выявило причастность российских официальных лиц ко взлому компьютеров Национального комитета Демократической партии США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По информации собеседников издания, прокуроры и сотрудники американских спецслужб собрали соответствующие доказательства в отношении шести российских официальных лиц, против которых намерены  выдвинуть обвинения в 2018 году. По данным спецслужбистов, обсуждения по данному делу находятся на самом начальном этапе.

Между тем пресс-секретари соответственно министерства юстиции США и ФБР не стали комментировать эти сообщения, отмечает газета.

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