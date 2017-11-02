Российская авиация нанесла бомбовый удар по террористам

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли удар по объектам боевиков в Сирии, сообщает минобороны РФ.
Авиаударом ВКС РФ были уничтожены склады оружия, укрытия для техники, а также пункты управления террористов.
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России нанесли удар по объектам боевиков в Сирии, сообщает минобороны РФ.
Авиаударом ВКС РФ были уничтожены склады оружия, укрытия для техники, а также пункты управления террористов.
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