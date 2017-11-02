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В Петербурге снова задержали убийц консильери Лоту Гули

Автор: Отдел информации 

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга вновь задержали двух уроженцев Азербайджана, подозреваемых в убийстве правой руки «вора в законе» Лоту Гули – Эльшана Мамедова.

Напомним, Эльшан Мамедов - один из наиболее доверенных людей Лоту Гули, был расстрелян 12 сентября этого года в своем Toyota Land Cruiser в центре Тбилиси.

Убийство Эльшана Мамедова

Как стало известно «Фонтанке», вечером 1 ноября из изолятора временного содержания на Захарьевской улице, 6, вышли двое уроженцев Азербайджана: 42-летний Гусейн и 38-летний Эмин. Далеко уйти от места, где они провели семь суток административного ареста они не смогли — их уже ждали, чтобы вновь задержать, оперативники уголовного розыска и сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с бандитизмом управления ФСБ. 

Стоит отметить, что ранее по обвинению в убийстве Эльшана Мамедова Грузия объявила Эмина Ахмедова и Гусейна Искандерова в межгосударственный розыск. Оба они являются членами банды убитого в Стамбуле «вора в законе» Ровшана Ленкоранского.

предполагаемый убийца Э.Мамедова - Гусейн Искандеров

Ахмедов и Искандеров ранее уже были задержаны в Петербурге 23 октября. Во время задержания в их машине нашли маски, черный камуфляж, наручники, пистолет с обоймой и бинокль. Издание «Фонтанка» писала, что в тот день дежурили возле здания Всеволожского суда Ленобласти, куда для оглашения приговора должен был быть доставлен криминальный авторитет Эльчин Исмаилов. Тот, однако, на заседание суда не явился, вследствие чего заочно был приговорен к 11 годам лишения свободы за вымогательство и разбой. По данным «Фонтанки», так и не дождавшись своей "цели", наемники переместились на улицу Турку с целью подкараулить друга Исмайлова, убийство которого и предотвратило задержание злоумышленников сотрудниками Росгвардии.

Тогда Эмина Ахмедова и Гусейна Искандерова обвинили в неповиновении сотрудникам Росгвардии, арестовав всего на 7 суток. Привлечь их сразу к уголовной ответственности было проблематично. Несмотря на то, что Грузия обратилась в Интерпол для розыска Ахмедова и Искандерова, они, являясь гражданами России, выдачи кому-либо из РФ не подлежат.

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