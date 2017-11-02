Обнаружен ворующий криптовалюту вирус

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус-"троян", ворующий криптовалюту из электронных кошельков пользователей. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает «Интерфакс».

Целью злоумышленников стали Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие электронные деньги. С помощью нового "трояна" уже украдены 23 биткоина на сумму 160 тысяч долларов.

Вредоносная программа получила название CryptoShuffler. Она эксплуатирует человеческую невнимательность. Для того чтобы перевести деньги из одного криптокошелька в другой, пользователю необходимо указать идентификационный номер получателя, который состоит из множества символов. Запомнить его практически невозможно, поэтому обычно в таких случаях используется функция «копировать-вставить». Именно на этом этапе операции активизируется CryptoShuffler.