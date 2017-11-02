В пирамиде Хеопса обнаружена гигантская полость

Посредством мюонного сканирования ученые обнаружили гигантские пустоты в пирамиде Хеопса. Об открытии они рассказали в журнале Nature.

Помещение находится над Большой галереей. Протяженность обнаруженной камеры составляет 30 метров. Предназначение помещения пока не выяснено, но сами размеры указывает на его важность.

Сканирование было осуществлено в рамках проекта ScanPyramids, запущенного в октябре 2015 года. Целью исследования было обнаружение скрытых помещений внутри пирамид Хеопса и Хефрена в Гизе, а также Ломаной и Розовой пирамид в Дахшуре. В ходе проекта используется инфракрасная термография, мюонная радиография и 3D-реконструкция.