Учения «путинского НАТО» пройдут в Таджикистане

Учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности пройдут в ноябре в Таджикистане. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, комментируя итоги 11-го заседания Военного комитета организации в Бресте, передает "Белта".

«У нас впереди большое мероприятие - проведение учений с коллективными силами в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности с 10 по 20 ноября. Будет участвовать весьма серьезный контингент. Планируется задействовать около 5 тыс. человек личного состава, большое количество техники, в том числе с применением различных видов авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов. Это пройдет на пяти полигонах на территории Таджикистана и будет, наверное, завершающим крупным мероприятием 2017 года», - сказал А.Сидоров.

Он подчеркнул, что вопросу развития военной составляющей организации главами государств - участников ОДКБ уделяется большое внимание. Говоря о перспективах будущего года, начальник Объединенного штаба отметил, что в 2018-м году продолжится практика внезапных проверок воинских и других формирований, входящих в состав коллективных сил ОДКБ. Такие учения проводятся по плану национальных командований.

Сегодня в Бресте состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ, в котором приняли участие представители всех шести государств - участников организации - Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. На заседании были рассмотрены основные вопросы военно-политической и стратегической обстановки в регионах коллективной безопасности, определены риски, угрозы и вызовы внутренним региональным и национальным интересам. Участники встречи рассмотрели план совместных мероприятий боевой и оперативной подготовки контингента войск, обменялись мнениями по вопросам функционирования центров кризисного реагирования, которые с 1 сентября начали работать во всех странах - членах организации.