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Еще одна женщина обвинила Дастина Хоффмана в домогательствах

 

Еще одна женщина обвинила актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах, сообщает Variety.

Как утверждает одна из продюсеров сериала «Гений» Венди Рисс Гатсиунис, инцидент произошел в 1991 году, когда она была молодым драматургом и состояла на временной службе в Нью-Йорке.

Гатсиунис назначили две встречи с Хоффманом и сценаристом фильма «Тутси» Мюррэем Шисгалом для обсуждения экранизации ее пьесы «A Darker Purpose». Она надеялась, что это будет ее карьерный прорыв.

Однако, по словам Гатсиунис, Хоффман сразу повел себя неподобающим образом.

Пресс-секретарь актера отказался от комментариев в данной связи.

Шисгал, со своей стороны, заявил, что у них с Хоффманом было много встреч со сценаристами и драматургами. Он также утверждает, что не помнит ни саму встречу, ни описанные Гатсиунис действия или поведение Хоффмана.

Ранее сообщалось об обвинении оскароносца в домогательствах к 17-летней девушке.

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