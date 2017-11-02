Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня направил поздравления премьер-министру Японии Синдзо Абэ, сообщает официальный сайт главы государства.

«Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост премьер-министра Японии. Нынешний уровень развития азербайджано-японских отношений вызывает удовлетворение. Надеюсь, что мы и дальше продолжим усилия на пути дальнейшего укрепления дружественных связей между нашими странами и народами и расширения взаимного эффективного сотрудничества.

Передаю Вам наилучшие пожелания. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и непрестанных успехов в деятельности во имя благоденствия дружественного японского народа», - говорится в поздравлении главы азербайджанского государства.