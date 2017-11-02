Лавров обсудит Карабах с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 ноября в Москве обсудит армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, сообщает пресс-служба МИД России.

«3 ноября намечена встреча министра иностранных дел России с генеральным секретарём ОБСЕ, который будет находиться в Москве с первым рабочим визитом после вступления в должность в июле этого года», — сказала нв брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.