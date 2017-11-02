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В Латвии уравняют советских и нацистских ветеранов

 

Сейм Латвии одобрил во втором чтении законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам обеих выступавших в ней сторон, сообщили РИА Новости в президиуме парламента республики.

В соответствующей аннотации говорится, что цель данного шага — признание заслуг граждан Латвии, которые участвовали в этом конфликте, независимо от того, на чьей стороне они воевали - против нацистской Германии и стран Оси или против СССР и его союзников.

"Участниками Второй мировой войны планируется признать тех жителей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное жительство в республику", — сказали в президиуме.

В статусе участника Второй мировой будет отказано представителям национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопасности. Это также касается тех, кто был осужден за преступления против человечества, и сотрудников КГБ СССР и ЛССР, однако не распространяется на тех, кто в советское время работал на административно-хозяйственных и связанных с планированием и финансами должностях.

Данный законопроект сейм еще должен будет рассмотреть  в третьем чтении.

В Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали на стороне как Красной Армии, так и латышского легиона Ваффен СС.

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