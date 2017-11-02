Тело народного артиста республики, диктора телевидения Рафика Гусейнова доставлено в Азербайджан, передает АПА.

Согласно информации, самолет с телом народного артиста на борту прибыл из Германии и совершил посадку в международном аэропорту Гейдар Алиев, где был встречен членами семьи покойного, его родственниками и близкими.

Гражданская панихида по усопшему пройдет 3 ноября в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова с 10:00 по 12:00.

Духовный поминальный обряд совершится в мечети Гейдара.

Рафик Гусейнов похоронен будет на II Аллее почетного захоронения.

Народный артист Азербайджана скончался 26 октября в одной из клиник германского города Дюссельдорф от онкологического заболевания.