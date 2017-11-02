Ильхам Алиев: «У нас с Путиным не осталось вопросов, требующих решения»

«На очередной встрече с президентом России Владимиром Путиным, изучая повестку дня наших двусторонних отношений, мы обнаружили, что нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения». Как передает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с заместителем председателя Совета Федерации России, сопредседателем двусторонней комиссии Ильясом Умахановым и председателем Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидовым.

«Существующие между нашими народами тесные связи сегодня успешно развиваются. Вчера вечером на очередной встрече с президентом России Владимиром Путиным, изучая повестку дня наших двусторонних отношений, мы обнаружили, что нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения.

Мы просто вспомнили достигнутые успехи – результаты нашего сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической, политической сферах - и дали указания соответствующим структурам для определения путей дальнейшего развития отношений. То есть это - показатель такого уровня отношений, когда даже на уровне президентов нет каких-то особых вопросов, требующих своего решения», - сказал президент Азербайджана.

Напомним, что накануне в Тегеране состоялась двусторонняя встреча президентов Азербайджана и России.