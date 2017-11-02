Спецпредставитель Путина о статусе Каспия

Договор о правовом статусе Каспия может быть подписан в следующем году, сказал журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов, передает ТАСС.

"Думаю, подписание договора о статусе Каспия возможно на саммите, который будет в Астане, скорее всего, в начале следующего года", - отметил он.

Спецпредставитель президента РФ напомнил, что обсуждение статуса Каспия идет уже 20 лет, однако базовый документ об этом так и не подписан.

"Если будет подписана долгожданная Конвенция о правовом статусе Каспия, это активизирует и гуманитарное, и экономическое сотрудничество в регионе", - уверен Абдулатипов.