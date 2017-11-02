В Баку пропала девушка-волонтер

В Баку пропала волонтер общественного объединения "Союз детей Азербайджана" 27-летняя Нигяр Байрамлы, сообщает Спутник со ссылкой на правоохранительные органы.

Байрамлы ушла из дома, оставив прощальную записку матери и брату. Кроме того, девушка оставила дома свои мобильные телефоны, драгоценности. Последний раз ее видели в 13:20 в районе станции метро "28 Мая", у памятника Самеду Вургуна.

Заявление об исчезновении Байрамлы поступило в 22-е отделение полиции Насиминского района. В отделении отметили, что в настоящее время дознаватели проводят расследование. Вместе с дознавателями поиски девушки ведет правозащитник Кямаля Агазаде, у которой Байрамлы работала волонтером.

Нигяр Байрамлы занималась благотворительной деятельностью, помогала детям и женщинам из неимущих семей.