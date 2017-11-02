Самый дорогой шотландский виски оказался подделкой

Шотландский виски, считавшийся самым дорогим в мире, оказался подделкой, сообщает BBC News.

Покупателем напитка стал китайский миллионер Чжан Вэй, который приобрел его в швейцарском отеле Waldhaus Am See. Стоимость одной порции составила 10 тысяч швейцарских франков, что стало самой дорогой ценой за виски в истории.

Покупка привлекла внимание экспертов. Они усомнились в подлинности напитка, заметив несоответствия между пробкой от бутылки и этикеткой. Чтобы исключить подозрения, отель отправил образец виски шотландским специалистам.

Анализ доказал, что это подделка. Напиток был представлен как односолодовый виски 1878 года, но эксперты выяснили, что изготовлен он не ранее 1970-го. Кроме того, он оказался не односолодовым, а купажированным (смесью нескольких разных спиртов).