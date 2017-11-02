Тело Ленина предлагают продать США

В Ульяновске, на родине Владимира Ильича Ленина, внесли предложение продать американцам тело вождя. Инициативу выдвинул ученый-религиовед, доцент Ульяновского госуниверситета Сергей Петров. Так он ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, предложившему вынести тело Ленина из Мавзолея на Красной площади и похоронить, сообщает Ура.ру.

"Взять и захоронить Ленина — большая глупость. Например, египетских фараонов довольно много, а Ленин только один. Нельзя так раскидываться", — уверен Сергей Петров.

По оценкам ученого-религиоведа, мумифицированное тело вождя пролетариата должно стоить очень много денег.

"Страна может выставить мумию на продажу. Не сомневаюсь, что ее буквально с руками отхватит какой-нибудь богатый американский музей, — пояснил Петров. — И наши соотечественники за рубежом будут ходить и там смотреть на вождя. Нельзя же быть такими простодырами.

На худой конец, по мнению Сергея Петрова, можно перенести Мавзолей в Ульяновск.