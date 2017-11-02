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Ильхам Алиев подписал «Новый контракт века»

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил контракт на продление разработки месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли (АЧГ) до 2050 года, сообщает официальный сайт главы государства.

Милли Меджлис на пленарном заседании во вторник одобрил контракт на продление разработки блока АЧГ до 2050 года. Подписание данного соглашения состоялось 14 сентября 2017 года в Баку.

Согласно контракту, доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR - 25%, американских Chevron - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, норвежской Statoil  - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.

Соглашение будет действовать с момента вступления в юридическую силу и до 31 декабря 2049 года.

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $40 млрд на 2017-2049 гг.. Бонусные платежи в рамках проекта составят $3,6 млрд, которые будут выплачиваться в течение 8 лет равными частями по $450 млн в год.

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